مصرع وإصابة أكثر من 30 شخصاً بحادث سير عنيف

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة صحة ذي قار اليوم الاثنين، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 30 اخرين في حادث سير مروع على الطريق الدولي الذي يربط محافظتي ذي قار والبصرة.

وقال مدير دائرة الصحة العامة في محافظة ذي قار حسين الجليلي "أن الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة تقل مشجعين إلى محافظة البصرة، أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح".

وذكر مصدر أمني "إن ثمانية أشخاص لقو حتفهم وأصيب 24 آخرين بحادث سير مروع بسبب الضباب الكثيف في منطقة تل اللحم على الطريق الدولي السريع الذي يربط محافظتي الناصرية والبصرة".

وأشار المصدر الى "ان العجلات المتصادمة هي حافلة تقل مشجعين متجهين لمحافظة البصرة لحضور مباراة نصف نهائي كأس الخليج بين المنتخب العراقي والمنتخب القطري، وعجلة حمل كبيرة نوع تريلة".