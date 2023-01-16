سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يغادر أربيل للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في دافوس

author_image سوار أحمد
کوردستان مؤتمر دافوس مسرور بارزاني سويسرا

أربيل (كوردستان24)- غادر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مطار أربيل الدولي، اليوم الاثنين 16 كانون الثاني (يناير) 2023، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في مدينة دافوس السويسرية.

وسيعقد رئيس الحكومة، خلال أعمال المنتدى، سلسلة اجتماعات مع القادة السياسيين ورجال الأعمال، يتناول فيها جملة ملفات يتصدرها التنويع الاقتصادي، والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى مناقشة إيجاد أسواق جديدة لمنتجات كوردستان الزراعية، والفرص المتاحة للتجارة الإقليمية عبر إقليم كوردستان.

كما تسلط المناقشات الضوء على الاستثمار في المعادن والنفط والغاز والطاقة المتجددة، إلى جانب بحث المستجدات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، والتغيّر المناخي ومكافحة الجفاف، فضلاً عن النتائج التي تمخضت عن منتدى دافوس في دورة العام الماضي.

يشار إلى أن اللقاءات والاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة مع عدد من المستثمرين وممثلي الدول الخليجية في منتدى دافوس في دورة 2022، تكللت بنجاح عملية تصدير محصول الرمان الكوردستاني إلى دول خليجية عدة، ولا تزال العملية التصديرية مستمرة.

كذلك أثمرت اجتماعات رئيس الحكومة في الدورة السابقة للمنتدى، عن الاتفاق لتحقيق مزيد من التنسيق والتعاون مع العديد من الشركات الاستشارية ودول العالم، ولا سيّما المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة للنهوض بمختلف القطاعات الحكومية في إقليم كوردستان، ومنها النظام المصرفي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، والتحول الإلكتروني في مؤسسات حكومة إقليم كوردستان ودوائرها وتنويع الإيرادات.

 

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