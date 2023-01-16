الطريق إلى نهائي خليجي25.. هل سيستفيد العراق من الجمهور والأرض؟

أربيل (كوردستان 24)- يلتقي اليوم الاثنين على ملعب البصرة الدولي، المنتخب العراقي مع نظيره القطري في مواجهةٍ تبدو قوية، لحسم إحدى بطاقات التأهل لبلوغ نهائي خليجي 25.

بينما سيحاول المنتخب البحريني الدفاع عن لقبه، عندما يواجه المنتخب العُماني على ملعب الميناء الأولمبي في اليوم ذاته، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة التي يستضيفها العراق.

وتحتضن مدينة البصرة جنوبي العراق، بطولة الخليج لكرة القدم بنسختها الـ 25، منذ السادس من يناير كانون الثاني الجاري، على أن تنتهي في الـ 18 من الشهر ذاته.

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ويخوض منتخب العراق المباراة مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، كما حدث في مباراته السابقة ضد المنتخب اليمني عندما حقق فوزاً عريضاً بخماسيةٍ نظيفة.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق البطولة، بعد أن سبق له أن استضاف النسخة الخامسة عام 1979 في العاصمة بغداد، وتوّج بلقبها آنذاك.

وانتهت منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، بتأهّل منتخبات العراق، قطر، البحرين وعُمان إلى نصف نهائي البطولة.

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وتأهل منتخب البحرين بصدارة المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بينما خطف منتخب قطر البطاقة الثانية برصيد أربع نقاط.

في حين تصدّر منتخب العراق المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط (فوزين وتعادل)، والمنتخب العماني في المركز الثاني بذات الرصيد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد رفع الحظر المفروض لسنوات على استضافة العراق للفعاليات الرياضية الكبيرة بسبب المخاوف الأمنية.

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وتعود فكرة كأس الخليج في الأساس إلى الأمير السعودي خالد الفيصل الذي طرحها عام 1968، وتبنتها البحرين التي استضافت البطولة في نسختها الأولى عام 1970.

وشاركت في النسخة الأولى للبطولة، 4 فرق هي: البحرين والسعودية والكويت وقطر، قبل أن تتحول بعد ذلك إلى بطولة رسمية استمرت حتى الآن.