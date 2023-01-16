الداخلية: عدد سكان إقليم كوردستان تجاوز 6 ملايين نسمة ولدينا ربع مليون مقيم أجنبي

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم مديرية الجنسية العامة التابعة لوزارة الداخلية في إقليم كوردستان كيفي عمر، اليوم الاثنين، أن عدد سكان الاقليم تجاوز الستة ملايين نسمة خلال العام الحالي، مشيرا الى ان عدد المقيمين الأجانب يبلغ نحو ربع مليون شخص.

وقال كيفي عمر، ان عدد سكان الإقلیم بلغ خلال العام الماضي ستة ملايين و103 آلاف و274 شخصاً، موزعين بواقع مليونين و225 ألفاً و534 نسمة، والسلیمانیة ملیونين و226 ألفاً و523 نسمة، ودهوك مليوناً و444 ألفاً و427 نسمة، وإدارة كرمیان 206 آلاف و790 نسمة.

وأوضح أنه خلال العام الماضي استقبلت المديرية 861 ألفاً و509 مراجعين، كما أصدرت 717 ألفاً و750 بطاقة وطنیة، و146 ألفاً و688 جواز سفر، و235 ألف و219 بطاقة إقامة للأجانب، و700 ألفاً و69 بطاقة معلومات.

ولم يجر إحصاء سكاني لإقليم كوردستان منذ أكثر من 35 عاما، وفي العراق مر عليه ما يقرب من 25 عاما، وذلك لاسباب تتعلق بالأزمات السياسية.