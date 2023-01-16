سیاسة

رئاسة إقليم كوردستان ستُحدد موعد الانتخابات "خلال شهرين"

author_image سوار أحمد
کوردستان فوزي حريري الانتخابات رئاسة الاقليم

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، اليوم الاثنين، ان رئيس إقليم كوردستان، سيحدد موعد اجراء انتخابات الإقليم، خلال الشهرين المقبلين.

وقال حريري للصحفيين بما يتعلق بالانتخابات البرلمانية في كوردستان، "بصفتنا رئاسة حكومة إقليم كوردستان، فإن من واجبنا القانوني تحديد يوم الانتخابات، وسيقوم رئيس الإقليم بتحديد الموعد خلال الشهرين المقبلين".

وأضاف ان من واجب كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، والكتل السياسية الأخرى، حل الخلافات فيما بينهم، من جهة قانون الانتخابات أو غيرها.

وثمة جدل كبير حول قانون الانتخابات في الإقليم، المؤلف من أربع محافظات، وسط دعوات من قوى سياسية لتعديل القانون ومطالبات أخرى لإبقائه.

وأُقر قانون الانتخابات في إقليم كوردستان عام 2013 وينص على أن الإقليم دائرة واحدة، بيد أن بعض القوى تريد تعديل القانون وتحويل الإقليم إلى أربع دوائر.

 

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