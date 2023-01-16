سیاسة

رئیس حكومة أقلیم كوردستان يصل سويسرا

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کوردستان كوردستان 24 دافوس

أربيل(كوردستان 24 ) - رئيس حكومة أقليم كوردستان يصل الى سويسرا بهدف المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي

وصل رئيس حكومة أقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين 16 كانون الثاني 2023 الى سويسرا بهدف المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2023 .

ومن المقرر أن يعقد  رئيس الحكومة، خلال أعمال المنتدى، سلسلة اجتماعات مع القادة السياسيين ورجال الأعمال، يتناول فيها جملة ملفات يتصدرها التنويع الاقتصادي، والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى مناقشة إيجاد أسواق جديدة لمنتجات كوردستان الزراعية، والفرص المتاحة للتجارة الإقليمية عبر إقليم كوردستان،أضافة الاستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقة النظيفة وكيفية التصدي للتغييرات المناخية والجفاف ، كما سيبحث أخر التطورات في أقليم كوردستان والعراق والمنطقة .

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