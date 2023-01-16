ریاضة

بأرقام حقيقية.. "كوردستان 24 عربية" تحقق أعلى نسبة مشاهدة لمباراة العراق وقطر

نسبة المشاهدة المسجلة تعد الأعلى مقارنة بصفحات إخبارية كوردية وعراقية لديها متابعين بالملايين
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نسبة المشاهدة المسجلة تعد الأعلى مقارنة بصفحات إخبارية كوردية وعراقية لديها متابعين بالملايين
نسبة المشاهدة المسجلة تعد الأعلى مقارنة بصفحات إخبارية كوردية وعراقية لديها متابعين بالملايين
العراق كوردستان 24 عربية العراق كوردستان خليجي 25

أربيل (كوردستان 24)- سجلت منصة "كوردستان 24 عربية" على فيسبوك، أعلى نسبة مشاهدة في البث المباشر للمباراة التي خطف فيها المنتخب العراقي إحدى بطاقتي الوصول الى المباراة النهائية لخليجي 25 بفوزه على نظيره القطري 2-1 على استاد البصرة الدولي.

ففي صفحة كوردستان24 عربية في فيسبوك، انضم أكثر 35 ألف شخص من داخل العراق وخارجه لمتابعة المباراة التي سجل فيها إبراهيم بايش وايمن حسين ثنائية التأهل.

عدد متابعي كوردستان24 عربية على فيسبوك
عدد متابعي كوردستان24 عربية على فيسبوك

وحصدت كوردستان24 عربية هذه النسبة من المشاهدة على انفراد وبأرقام حقيقية، دون أن تشارك البث المباشر مع باقي منصات القناة الناطقة باللغات الأخرى.

وتفاعل مع المباراة آلاف المعلقين من الجماهير.

وعلى الرغم من أن عدد معجبي كوردستان24 عربية على فيسبوك يبلغ نحو 285 ألف معجب، و369 ألف متابع، إلا أن نسبة المشاهدة المسجلة تعد الأعلى مقارنة بصفحات إخبارية كوردية وعراقية لديها متابعين ومعجبين بالملايين، وتشارك البث المباشر في كل منصاتها الرقمية.

لقطة عن نسبة المشاهدة في آخر دقائق الشوط الأول
لقطة عن نسبة المشاهدة في آخر دقائق الشوط الأول

هذا وسيلتقي العراق في النهائي المقرر الخميس المقبل، مع الفائز من مباراة البحرين حاملة اللقب وعُمان التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

وواكبت كوردستان24 عبر شبكة مراسليها وفي منصاتها الرقمية كافة بطولة خليجي 25، وبثت معظم المباريات التي تستضيفها البصرة، واحتفالات الجماهير.

شارك في التغطية عمار القاسم وسيف علي وشفان جباري

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