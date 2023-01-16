مجتمع

الرئيس بارزاني معزياً برحيل عمر جاوشين: خدم المسرح والدراما الكوردية بإخلاص

"الفنان الراحل خدم المسرح والدراما الكوردية وراعى الفن الشعبي بإخلاص"
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کوردستان عمر جاوشين الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- عزّى الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين برحيل الفنان الكوردي المعروف عمر جاوشين، مضيفاً أنه خدم الفن الشعبي بإخلاص.

وقال الرئيس بارزاني في تعزيته "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل الشخصية المعروفة والفنان الكوردي عمر جاوشين".

وأشار إلى أن "الفنان الراحل خدم المسرح والدراما الكوردية وراعى الفن الشعبي بإخلاص".

وأضاف "أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفنان الراحل وذويه والفنانين الكوردستانيين"، معرباً عن تضامنه معهم في رحيله.

وتضرع الرئيس بارزاني إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد كاك عمر جاوشين بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

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