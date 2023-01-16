سیاسة

بالفيديو | برج إيفل يضيء بشعارات تضامن مع الإيرانيين

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إيران

أربيل (كوردستان 24)- أضاء برج إيفل الشهير في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين بشعارات مؤيدة للمحتجين الإيرانيين والنساء اللاتي يناضلن من أجل المزيد من الحقوق.

وبعد مرور أربعة أشهر على وفاة مهسا أميني بينما كانت محتجزة لدى الشرطة، ظهر على البرج شعار "المرأة. الحياة. الحرية" وشعار "أوقفوا الإعدام في إيران"، وهي من أبرز الهتافات خلال الاحتجاجات.

واستدعت فرنسا القائم بالأعمال الإيراني قبل أيام بسبب إعدام مواطن بريطاني إيراني متهم بـ"التجسس".

وما زالت إيران تحتجز مواطنين فرنسيين فيما تسميه باريس بالاحتجاز التعسفي.

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