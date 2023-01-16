سیاسة

بريت ماكغورك يصل إقليم كوردستان بعد زيارة خاطفة إلى بغداد

عقد ماكغورك مع وفده المرافق، لقاءً مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بريت ماكغورك

أربيل (كوردستان 24)- وصل منسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك مساء اليوم الاثنين إلى إقليم كوردستان قادماً من بغداد.

وفور وصوله إلى أربيل، عقد ماكغورك مع وفده المرافق، لقاءً مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، لبحث عدد من الملفات.

وتأتي هذه الزيارة بعد اجتماع عقده مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد أكد خلاله دعم بلاده لإنجاح الحكومة الاتحادية وبرنامجها الإصلاحي.

وأشار أيضاً إلى استمرار الولايات المتحدة في تقديم المشورة للقوات العراقية في قتالها ضد داعش، كما جدد التزام الإدارة الأمريكية باتفاقية الإطار الاستراتيجي.

كما نقل ماكغورك ترحيب بلاده بمخرجات مؤتمر بغداد/2، وجهود تنمية مشاريع البنى التحتية المشتركة بين العراق ومحيطه، وترحيبها بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن لعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

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