سیاسة

مجددا.. توقف الحركة الملاحية في مطار بغداد بسبب سوء الأحوال الجوية

author_image سوار أحمد
العراق مطار بغداد الضباب ايقاف

أربيل (كوردستان24)- أعلن مطار بغداد الدولي اليوم الثلاثاء، عن توقف في الرحلات الجوية بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 150م.

وقالت إدارة المطار في بيان، أنه، منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم يتم بين فترة وأخرى غلق وفتح المطار أمام الرحلات الجوية بسبب الضباب وتفاوت مدى الرؤية.

وعادة ما تتوقف الحركة الجوية في مطار بغداد، خلال حالات الطقس الحرجة وانعدام الرؤية، كان اخرها أمس الاثنين.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومناطق جنوبي العراق، منذ ساعات الفجر الاولى، موجة ضباب كثيف، تسبب بانعدام الرؤية.

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