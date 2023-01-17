الخارجية الروسية: تأجيل محادثات لافروف ونظيره الإيراني

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الإثنين، تأجيل المحادثات التي كان من المزمع عقدها اليوم الثلاثاء، بين وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وقالت الخارجية في بيانها "تقرر تأجيل المحادثات بين وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، التي كان من المقرر إجراؤها في 17 يناير حتى موعد لاحق بعد اتفاق الطرفين على ذلك".

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق أن لافروف سيجري مباحثات مع عبد اللهيان في 17 يناير الجاري.