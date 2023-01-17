ارتفاع كبير في سعر الدولار في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 160500 دينار عراقي
100 يورو = 173.000 دينار عراقي
100 جنيه إسترليني = 185.000 دينار عراقي
100 ليرة تركية = 85000 دينار عراقي
100.000 تومان إيراني = 3900 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2032 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 490.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 430.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 370.000 دينار عراقي