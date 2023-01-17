تنس استراليا تحظر رفع العلم الروسي والبيلاروسي في البطولة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت بطولة استراليا المفتوحة للتنس، حظر العلمين الروسي والبيلاروسي من منطقة ملبورن بارك، التي تشهد منافسات أولى بطولات الغراند سلام.

جاء ذلك، بعد شكوى قدّمها سفير أوكرانيا لدى أستراليا ونيوزيلندا، فاسيل ميروشنكو، دعا فيها تنس أستراليا إلى تطبيق سياسة "العلم المحايد".

وغرّد ميروشنكو على تويتر "أدين بشدة العرض العلني للعلم الروسي خلال مباراة لاعبة التنس الأوكرانية كاترينا بايندل في بطولة أستراليا المفتوحة اليوم".

وأرفق السفير الأوكراني صورة مع التغريدة، تُظهِر العلم الروسي معلَّقاً على شجيرة بجوار الملعب حيث كانت مواطنته كاترينا بايندل تلعب مباراتها في الدور الأول.

وتقام بطولة استراليا المفتوحة- وهي أولى بطولات الغراند سلام الأربعة الكبرى- سنوياً في آخر أسبوعين من شهر يناير كانون الثاني في مدينة ملبورن باستراليا.

من جانبها، قالت تنس استراليا في بيانٍ الثلاثاء،"أعلام روسيا وبيلاروسيا ممنوعة في الموقع في بطولة أستراليا المفتوحة"، بحسب رويترز.

وأضافت "سياستنا الأولية كانت أن المشجعين يمكنهم إحضارها، ولكن لا يمكنهم استخدامها لإحداث اضطراب، بالأمس كانت لدينا حادثة حيث تم وضع العلم على جانب الملعب".

وتابعت"الحظر ساري المفعول على الفور، سنواصل العمل مع اللاعبين وجماهيرنا لضمان أفضل بيئة ممكنة للاستمتاع بالتنس".

وحُظِر لاعبون روس وبيلاروس من بطولة ويمبلدون في المملكة المتحدة العام الماضي، لكنهم قادرون على المنافسة كرياضيين فرديين دون انتماءات وطنية في بطولة أستراليا المفتوحة.

ولا تعرض أعلامهم بجانب أسمائهم في البث التلفزيوني كما هو الحال بالنسبة للاعبين الآخرين، ولا يُشار إلى دولهم على أوراق القرعة.

وتتوجّه الأنظار في النسخة الـ 111 من بطولة استراليا المفتوحة للتنس التي انطقلت أمس الاثنين وتستمر لغاية الـ 29 من الشهر الحالي، نحو العائد إلى البطولة الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويسعى صاحب الرقم القياسي في البطولة بالتتويج 9 مرات، لمعادلة رقم الإسباني رافائيل نادال في عدد ألقاب الغراند سلام تاريخياً، بينما يشارك الأخير للدفاع عن لقبه الذي توِّج به في نسخة العام الماضي.