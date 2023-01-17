علوم وتكنولوجيا

وزيرة الاتصالات: مكاتب تزويد الانترنت ملزمة بإعطاء المشترك 10 كيكا مجاناً

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أبراج الاتصالات
أبراج الاتصالات
العراق

أربیل (كوردستان24) - أوضحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الثلاثاء 17-1-2023، آلية تطبيق الاشتراك المدعوم، فيما أكدت أن مكاتب تزويد الانترنت ملزمة بإعطاء المشترك 10 كيكا مجاناً.

وقالت الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المواطن عندما يقوم بالتسجيل عند صاحب البرج بالاشتراك المدعوم، فإن صاحب البرج ملزم بإعطاء المشترك 10 كيكا مجاناً"، لافتاً إلى أن "هذا الإجراء يشمل المشتركين بخدمة المنزل".

وأشارت إلى أن "المواطن الذي يرغب بزيادة الاشتراك فإن الوزارة تجهزه بـ 100 كيكا بسعر 15 ألف دينار، مبينة أنه "عند الاشتراك سيتم تفعيل التطبيق بشكلٍ تلقائي لفحص الخدمة وقياس السرعة".

وأعلنت وزير الاتصالات هيام الياسري، يوم السبت، إطلاق خدمة الانترنت المدعوم اعتباراً من 1 شباط المقبل

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