سیاسة

الرئيس بارزاني يلتقي وفداً أميركياً رفيع المستوى

author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس مسعود بارزاني خلال اجتماعه بالوفد الأميركي
الرئيس مسعود بارزاني خلال اجتماعه بالوفد الأميركي
کوردستان مسعود بارزاني بريت ماكغورك ألينا رومانوسكي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في صلاح الدين، وفداً أميركياً رفيع المستوى.

وضمّ الوفد، منسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، والمنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة، آموس هوكشتين.

فضلاً عن حضور السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، إضافةً إلى عددٍ من مستشاري وزارة الخارجية الأميركية.

وناقش الاجتماع الوضع السياسي في العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد، والتأكيد على أهمية دورهما في تذليل العقبات التي تواجه الطاقة على المستوى العالمي.

وحول الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، شدّد الرئيس بارزاني على ضرورة إجراء انتخاباتٍ نزيهة في الإقليم خلال هذا العام، مؤكّداً في الوقت ذاته "عدم قبول أي عذر لتأجيلها".

في غضون ذلك، أعرب الرئيس بارزاني عن رغبته في دعم حكومة إقليم كوردستان من أجل تجاوز التحديات، مشدداً على ضرورة استمرار اللقاءات بين الأحزاب السياسية والتنسيق بينها.

وبخصوص إصلاحات قوات البيشمركه، جدّد الرئيس بارزاني تأكيده على مواصلة تقديم الدعم لها، بهدف استمرار تلك الإصلاحات.

وكان الوضع السياسي في المنطقة وخطر الإرهاب موضوعاً آخر للاجتماع، حيث أكّد الوفد الأميركي على أهمية الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان والعراق بشكلٍ عام.

 

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