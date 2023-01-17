المرور تحدّد أسباب تأخر توحيد اللوحات مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- حددت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، أسباب تأخر توحيد اللوحات مع إقليم كردستان.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تأخر مشروع توحيد اللوحات مع إقليم كوردستان كان بسبب أمور تعاقدية، وحالياً تم إكمال التعاقد وفحص اللوحات".

وبين أنه "تم التعاقد مع معمل كامل خاص لعمل اللوحات".

وأضاف القيسي، أن "مديرية المرور العامة تتعاقد مع جهات مدنية وليست جهات عسكرية، مشيراً الى أن "أسباب التأخير هي أمور فنية، بالإضافة الى الموافقات ما بين الوزير السابق والحالي".

وأكد أن "الوزير عبد الأمير الشمري متابع ومهتم بمشروع توحيد اللوحات مع إقليم كوردستان".