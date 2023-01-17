اقتصاد

الاقتصاد الصيني يحقق نمواً بنسبة 3 بالمئة عام 2022

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أحد الموانئ الصینیة
أحد الموانئ الصینیة
العالم

أربیل ( كوردستان 24 )- حقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 3 بالمئة عام 2022، وفق ما أفادت احصاءات رسمية نشرت الیوم الثلاثاء17-1-2023، مسجلا أدنى معدلاته في 40 عاما بسبب تفشي وباء كوفيد والأزمة العقارية التي شهدتها البلاد.

وكانت بكين قد حددت نسبة 5,5 بالمئة هدفا لها، وهو معدل أقل بكثير من نسبة النمو عام 2021 عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 8 بالمئة.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 2,9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة ب3,9 بالمئة في الربع الثالث.

وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحا معاكسة مع اقتراب عام 2022 من نهايته، حيث انخفضت الصادرات الشهر الماضي مع انخفاض الطلب العالمي والقيود الصحية الصارمة التي أضرّت بالنشاط الاقتصادي.

وخففت بكين بشكل مفاجئ في أوائل كانون الأول القيود التي فرضتها لمكافحة تفشي كوفيد بعد احتجاجات غير مسبوقة.

وتوقع البنك الدولي أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4,3 بالمئة عام 2023، لكنه رغم ذلك لا يزال أقل من التوقعات.

 

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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