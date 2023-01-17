درجال يشارك مجالس عزاء مشجعي المنتخب الوطني في ذي قار

أربيل (كوردستان 24 ) شارك رئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، عدنان درجال مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة إياد بنيان وعدد من أعضاء الاتحاد، اليوم الثلاثاء،17-1-2023 مجلس عزاء ضحايا حادث تصادم باص يقلُّ مشجعين من أهالي محافظة ذي قار متوجهين إلى البصرة لحضور مباراة قطر والعراق، أمس الاثنين، ضمن الدور نصف النهائي لخليجي 25.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لاتحاد الكرة (17 كانون الثاني 2023)، إن "درجال قدم والوفد المرافق التعازي لذوي الضحايا، معبراً عن أسفه البالغ لهذا الحادث المروع الذي راح ضحيته الأبرياء من الوفيات والإصابات بين صفوف مشجعي المنتخب الوطني".

وأضاف البيان أن "درجال بيّن والوفد المرافق له تعاطفه مع أُسر الضحايا الذين قضوا نحبهم، متمنياً الشفاءَ العاجل للمصابين إثر الحادث المروع".

وكان في استقبال الوفد المُعزي محافظ ذي قار ومدير شباب ورياضة المحافظة ورئيس نادي سوق الشيوخ.