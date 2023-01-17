الكهرباء: تعاقدات مع شركات أميركية وقروض لإنشاء 400 محطة طاقة

أربيل (كوردستان24) - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية ، اليوم الثلاثاء 17-1-2023، عن تجهيز وتشغيل 14 محطة في عموم محافظات العراق، وفيما أشارت الى وجود قروض لإنشاء 400 محطة، أكدت تعاقداتها مع شركات أميركية لتنفيذ مشاريع للطاقة بمواصفات عالية.

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة لديها مباحثات وعقود مع شركة جنرال إلكتريك ومع شركات أميركية أخرى"، لافتاً الى أن "هذه الشركات الرصينة سوف تسهم في تنفيذ مشاريع بمواصفات عالية لضمان استقرار المحطات لسنوات طويلة".

وأضاف أن "المرحلة الأولى من العقود الموقعة في 2019 و2020 مع شركة سيمنز، اكتملت بشكل كامل ضمن خارطة الطريق"، مبيناً أن "المرحلة الأولى خاصة في مجال نقل الطاقة، حيث تمكنا من تجهيز وتشغيل أكثر من 14 محطة في عموم محافظات العراق".

ولفت إلى أن "الوزارة لديها حوارات لصيانة وتأهيل المحطات التوليدية المصنعة في شركة سيمنز"، مشيراً الى أن "هناك قروضاً لإنشاء 400 محطة مع نفس الشركة".