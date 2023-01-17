ریاضة

المنتخب العراقي بالقمصان البيضاء في المبارة النهائية لختام خليجي 25

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العراق

أربيل (كوردستان24)- عقدَ، اليوم الثلاثاء، 17-1-2023 في فندق جراند ميلينيوم، المؤتمر التنسيقي لنهائي خليجي زين 25.

وذكر بيان للاتحاد العراقي أنه "مثّـل الجانب العراقي المدير الإداري مهدي كريم ومدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الإعلامي محمد عماد".

واضاف، أنه "تقررَ ارتداء منتخبنا الوطنيّ الطقم الأبيض الكامل، بينما يرتدي المنتخب العماني الطقم الأحمر الكامل في نهائي خليجي 25".

وتابع، أنه "سيرتدي حراس مرمى منتخبنا الطقم الأصفر الكامل، وحراس مرمى منتخب عمان الطقم الأسود الكامل".

وسيتواجه العراق وعمان في المباراة النهائية لكأس الخليج العربي بنسختها الـ 25 على ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، بعد تغلب العراق على قطر بهدفين لهدف في نصف النهائي، فيما تغلب عمان على نظيره البحريني بهدف نظيف.

وكان العراق وعمان قد افتتحا البطولة في يوم 6 كانون الثاني الجاري على ارضية ملعب جذع النخلة ضمن منافسات المجموعة الاولى، لتنتهي مرحلة المجموعات بتأهل العراق اولا وعمان ثانيا

 

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