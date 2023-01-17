سفین دزیی : منتدی دافوس یبحث عن حلول ومعالجات للمشاكل الاقتصادیة والامنیة للعالم

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن المتحدث باسم مكتب العلاقات الخارجية في حكومة أقليم كوردستان سفين دزيي أن مشاركة حكومة أقليم كوردستان في منتدى دافوس الذي يبحث عن حلول لمشاكل العالم الاقتصادية والامنية له أهمية كبيرة .

وحول العلاقات بين أقليم كوردستان والمجتمع الدولي قال دزيي ان مشاركة حكومة الاقليم على مستوى رئاسة الاقليم ورئيس وزراء الاقليم في المنتدى وبهذا المستوى دليل على مكانة الاقليم لدى المجتمع الدولي .

وأشار دزيي أن هذه المشاركة فرصة كبيرة لاقليم كوردستان لعقد إجتماعات ولقاءات مع وفود دول العالم وعقد اتفاقات وبناء علاقات جديدة مع معها ، وأضاف مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة أقليم كوردستان أن الاقليم صحيح جزء من العراق لكن المجتمع الدولي يتعامل بشكل خاص معه ولهذا التعامل أهمية من الجوانب السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة وحتى الاجتماعية .

وأكد دزيي أن منتدى دافوس فرصة لدعم وتصدير منتجات فلاحي كوردستان الى العالم .