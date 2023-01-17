ايران عن خليجي 25 : الاسم العربي تجاوز على حقوقنا لكن العلاقات لن تتغير .

أربيل ( كوردستان 24 ) - أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء،17 كانون الثاني 2023 أن استخدام الاسم العربي للخليج تجاوز على حقوق إيران، مؤكدا أن علاقتنا بالعراق لن تتغير.

وأوردت شبكة "إيران فرونت بيج"، اليوم الثلاثاء تصريحات نسبتها الى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني حول استخدام وصف الخليج العربي لبطولة الخليج 25 بدلا عن الخليج الفارسي.

وبينت الشبكة أن "كنعاني أجاب على أسئلة الصحفيين حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية بعد الاعتراض على إطلاق تسمية الخليج العربي على البطولة، بان الوزارة بعثت رسالة احتجاج الى الحكومة العراقية حول تعليقات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتابع كنعاني أن "التسمية التاريخية للخليج لا يمكن ان تتغير بأخرى مزيفة"، في إشارة الى وصف الخليج العربي، متابعا "العلاقة بين إيران والعراق تفوق ما يصدر من تصريحات من بعض الشخصيات والمؤسسات وهي متجذرة تاريخيا وحضاريا بشكل لا يمكن التأثير عليه"، بحسب قوله.

وفي وقت سابق، اعترضت الخارجية الإيرانية على إطلاق تسمية بطولة الخليج العربي بدورته لـ 25 المقامة حاليا في البصرة، معلنة بأن "استخدام الاسم العربي للخليج تجاوزا على حقوقها".