سیاسة

مسرور بارزاني ورئيس الوزراء البلجيكي يبحثان في دافوس تعزيز العلاقات بين أربيل وبروكسل

كما تناقش الجانبان إزاء مواجهة الآثار السلبية للتغيّر المناخي
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مسرور بارزاني ألكسندر دي كرو دافوس 2023 كوردستان بلجيكا

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في إطار مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، اليوم الثلاثاء 17 كانون الثاني (يناير) 2023، رئيسَ الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وشهد اللقاء، التباحث بشأن سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وبلجيكا، بالإضافة إلى مناقشة الوضع في العراق والمنطقة عامة.

وسلط اللقاء، بشكل خاص، الضوء على تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، ولا سيّما فيما يتعلق بالتبادل التجاري وتصدير منتجات كوردستان الزراعية إلى الأسواق البلجيكية والأوروبية عموماً.

وشكر رئيس الحكومة بلجيكا على ما تقدمه من دعم ومساندة لإقليم كوردستان، بصفتها جزءاً من التحالف الدولي ضد إرهابيي داعش، كما قدم إيجازاً عن زيارته الأخيرة إلى بغداد واجتماعه مع رئيس الوزراء الاتحادي، وأهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور.

هذا تطرق رئيس الوزراء البلجيكي إلى العلاقة القوية والفاعلة التي تربط بلاده مع إقليم كوردستان، وقال: "الإقليم شريك قوي لبلجيكا".

وتناقش الجانبان إزاء مواجهة الآثار السلبية للتغيّر المناخي.

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