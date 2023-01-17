بالفيديو | مجلس أمن كوردستان: اعتقال مجموعة تابعة لحزب العمال الكوردستاني كانت تخطط تنفيذ أعمال ارهابية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء عن اعتقال "مجموعة إرهابية" تابعة لحزب العمال الكوردستاني.

وقال المجلس في بيان إن أجهزته "تمكنت من اعتقال مجموعة إرهابية تابعة لحزب العمال الكوردستاني كانت تترصد المركبات العسكرية والشخصيات الدينية والاجتماعية والسياسية بهدف تنفيذ أعمال إرهابية".

وأضاف مجلس أمن الإقليم في بيانه أن "تلك المجموعة كانت تخطط لشن تفجيرات في مخيمات شاريا وبيرسفي، وكبرتو وشيخان في محافظة دهوك".

وأشار إلى أن المخيمات المستهدفة "تحتضن الإخوة والأخوات الإيزيديين الذين غادروا حدود قضاء سنجار بعد هجوم إرهابيي داعش، ولم يعودوا إلى أرضهم الأصلية بسبب عدم الاستقرار الأمني وفرض الجماعات الخارجة عن القانون وحزب العمال الكوردستاني".

وعرض المجلس اعترافات المجموعة.