عبد اللطيف رشيد يتحدث عن سبب تأخير إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية سترسل المبالغ المخصصة إلى إقليم كوردستان قريباً، مشيراً إلى أن "سبب تأخير الإرسال روتيني ولا يوجد أيُّ سبب آخر".

وقال عبد اللطيف رشيد خلال مشاركته في منتدى دافوس في تصريح لكوردستان 24، إن "منتدى دافوس مهمٌ بالنسبة لنا وكذلك للعالم"، مؤكداً أن "المواضيع التي ستناقش فيه (السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان والديمقراطية والصراع بين الدول) لها تأثير على العالم أجمع".

وأضاف رئيس جمهورية العراق أن "مشاركتنا في منتدى دافوس ضرورة، خصوصاً أنه كما تعلمون لدينا في العراق حكومة تم تشكيلها حديثاً"، مشيراً إلى أن "الحكومة الجديدة تملك برنامجاً، ولا بد من دعمها".

وعبّر عبد اللطيف رشيد عن أمله بأن "يتم إقرار الموازنة العراقية بأسرع وقت"، مضيفاً "لنتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين ونقوم بحل مشاكل المياه والكهرباء والطاقة في العراق".

وأشار إلى أنه "ينبغي أن تكون هناك علاقات قوية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وذلك من أجل أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الجانبين في كافة الشؤون التنموية والسياسية".

وعبّر عن سعادته "بالزيارات المتكررة لوفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، وعقده مباحثات ثنائية مع وفد الحكومة الاتحادية".

وأكد أن "هناك تفاهماً جيداً بين أربيل وبغداد، وكذلك هناك بعض المشاكل فيما يتعلق بالموازنة".

وشدد عبد اللطيف رشيد على أنه "لعب دوراً كبيراً في حل قضية ومشاكل فلاحي إقليم كوردستان، وقدم في هذا الجانب المساعدة اللازمة".