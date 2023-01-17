سیاسة

إصلاحات التشكيلة التاسعة تتصدر مباحثات مسرور بارزاني وتوني بلير في دافوس

اللقاء بحث الوضع العام في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة عامة
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير
کوردستان دافوس 2023 إقليم كوردستان مسرور بارزاني توني بلير

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، اليوم الثلاثاء 17 كانون الثاني (يناير) 2023، رئيسَ الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وجرى في اللقاء، بحث الوضع العام في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة عامة، ولا سيّما مناقشة الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجال التنويع الاقتصادي، والتحول الإلكتروني في الخدمات العامة، وتحسين القطاع الصحي، وتصدير المنتجات الزراعية لإقليم كوردستان إلى الأسواق الأوروبية.

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