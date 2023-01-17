مجتمع

تربية كوردستان: لا غلق لمدارس النازحين في الإقليم

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أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة تربية إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد أي غلق للمدارس المخصصة للنازحين في الإقليم.

وقال وزير التربية آلان حمه سعيد في بيان موجّه إلى أولياء أمور النازحين "منذ فترة يصاحبكم القلق على غلق المدارس الخاصة بالطلبة النازحين في إقليم كوردستان من قبل وزارة التربية الاتحادية".

وتابع "نحن في وزارة تربية حكومة إقليم كوردستان على تنسيق وتواصل متواصلين مع وزارة تربية الحكومة الاتحادية، وقد تحدثنا مع معالي وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري حول هذا الموضوع ونؤكد لكم بأن الموضوع مجرد إجراء إداري يخص تنظيم أمور الهيئة التدريسية للمدارس المذكورة وليس لغلق تلك المدارس".

وأشار وزير تربية الإقليم إلى أن وزير التربية الاتحادي أكد "استمرارية تلك المدراس ودعمها".

وختم آلان حمه سعيد بالقول "نحن في وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان سوف نستمر دعمنا لكم كما عودنا في السنوات السابقة".

 

 

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