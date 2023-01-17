سیاسة

زاغروس فتاح: الكابينة التاسعة نفذت المشاريع في كافة مناطق كوردستان بدون "تمييز"

وأوضح أنه "بحسب الإحصائيات لم يتم حرمان أي منطقة في إقليم كوردستان من حقها في تنفيذ المشاريع الخدمية"
author_image أحمد حاجي
وكيل وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان زاغروس فتاح
وكيل وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان زاغروس فتاح
کوردستان زاغروس فتاح وكيل وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان المشاريع الخدمية

أربيل (كوردستان 24)- أكد وكيل وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان زاغروس فتاح، اليوم الثلاثاء، أن التشكيلة الحكومية التاسعة نفذت المشاريع في كافة مناطق كوردستان بدون "تمييز".

وقال زاغروس فتاح في تصريح لكوردستان 24، إنه "لا يوجد تمييز بين مدن وبلدات إقليم كوردستان عند تنفيذ المشاريع"، مشدداً على أنه "تم تنفيذ المشاريع في كافة مناطق الإقليم بشكل متساو وعادل".

وأضاف فتاح "للأسف في بعض الأماكن لم نتمكن من العثور على أشخاص أكفاء لتنفيذ المشاريع".

وأوضح أنه "بحسب الإحصائيات، لم يتم حرمان أي منطقة في إقليم كوردستان من حقها في تخصيص موازنة خاصة لتنفيذ المشاريع الخدمية فيها".

وتابع "لكن بعض المناطق مثل حلبجة لكونها محافظة جديدة تم منحها بعض الامتيازات وتم تنفيذ المزيد من المشاريع فيها".

 

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