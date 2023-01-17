إقليم كوردستان ينتج المزيد من الذرة.. وينوي تصدير الفائض منها إلى الأسواق الخارجية

أربيل (كوردستان 24)- فلاحو ومزارعو إقليم كوردستان، الذين اعتادوا زراعة القمح والشعير والخضروات والفواكه، يزرعون الآن عشرات المحاصيل الأخرى، بما في ذلك الذرة، التي أصبحت مؤخراً محصولاً بارزاً وقيّماً.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقته كوردستان 24، أن "إقليم كوردستان يحتاج إلى مليون طن من الذرة سنوياً".

وأضافت الدائرة أن "وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان أولت اهتماماً بهذا المنتج وتخطط لتقديم مزيد من المساعدة للمزارعين والفلاحين من أجل زيادة إنتاجها وتصديرها إلى الأسواق".

وقال آرام تحسين وهو مزارع في قرية كردسور بمحافظة أربيل لموقع حكومة إقليم كوردستان، "ارتفع سعر الذرة من 150 ألف دينار إلى أكثر من 400 ألف دينار للطن الواحد، معزيّاً ذلك "إلى زيادة إنتاجها وتصديرها إلى خارج كوردستان".

وأكدت الدائرة أنه "بعد عام 2013 توسعت زراعة الذرة في إقليم كوردستان، وأنشئت عشرات المصانع لانتاجها، إضافةً إلى دخولها في المنتجات الغذائية اليومية، واستخدامها أيضاً كأعلاف للحيوانات والدواجن والأسماك".

من جهته قال صاحب شركة الذرة والعلف وشيار راكو خورشيد لموقع حكومة إقليم كوردستان، "إنهم يتلقون محصول الذرة ابتداءً من شهر أيلول إلى شهر آذار من كل عام، وهم يرفعون نسبة الطلب عليه عاماً بعد آخر".

وأضاف "نحن نقوم بفحص محصول الذرة يومياً، فإذا كانت نسبة الذرة تصل إلى 12% فإن السعر يكون 425 ألف دينار للطن الواحد".

وتابع "تم استلام حوالي 40 ألف طن من الذرة العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب إلى 60 ألف طن هذل العام".

وشددت دائرة الإعلام على أن "إحدى مهام التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان هي تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير أسواق للمنتجات المحلية في الخارج".

وأشارت إلى أنه "نتيجة للتسهيلات التي تقدمها حكومة الإقليم، ارتفع معدل الإنتاج المحلي بشكل كبير، ويمكن للمزارعين بيع منتجاتهم في أسواق كوردستان والعراق".