فاضل ميراني: سنحل خلافاتنا مع الاتحاد الوطني الكوردستاني من خلال اللقاءات والحوار

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، اليوم الثلاثاء، أننا سنحل خلافاتنا مع الاتحاد الوطني الكوردستاني من خلال المباحثات واللقاءات والحوار.

وقال فاضل ميراني في تصريح لكوردستان 24، "سنعقد اجتماعاً ثنائياً مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، وسنحل الخلافات والملفات العالقة بيننا".

وبشأن تشديد الرئيس بارزاني عند استقباله وفداً أمريكياً رفيعاً، اليوم الثلاثاء، على "عدم قبول أي عذر لتأجيل" انتخابات برلمان إقليم كوردستان، أكد ميراني "أننا سننفذ توجهيات الرئيس بارزاني، وسنفعل ما يقوله".