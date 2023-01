مسرور بارزاني: سنطوّر طرق جديدة للتجارة وتصدير منتجات كوردستان إلى الخارج

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إصرار الإقليم على توسيع طرق التجارة الجديدة وتصدير المزيد من المنتجات المحلية إلى الخارج في المستقبل.

وغرّد مسرور بارزاني عبر تويتر، اليوم الأربعاء، "تمكّنا في أقل من تسعة أشهر السابقة، من عرض منتجات كوردستان في أسواق أربع دول خليجية".

وأعرب رئيس حكومة الإقليم، عن استعداده وإصراره على "تطوير طرق تجارية جديدة وتصدير المزيد من المنتجات إلى الخارج ضمن مجالات أخرى، مثل البنوك والطاقة والتكنولوجية المالية".

وقال مسرور بارزاني في ختام تغريدته "حلفاؤنا يساعدوننا".

In less than 9 months, we helped put fresh Kurdistani produce into supermarkets across four Gulf states.



I'm determined to consolidate our new trade routes, export more and invest in other areas - banking, energy and fintech.



Our partners will help. #wef23 #KurdistanInDavos pic.twitter.com/sqAnDIN233