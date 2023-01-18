اقتصاد

مسرور بارزاني: سنطوّر طرق جديدة للتجارة وتصدير منتجات كوردستان إلى الخارج

author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إصرار الإقليم على توسيع طرق التجارة الجديدة وتصدير المزيد من المنتجات المحلية إلى الخارج في المستقبل.

وغرّد مسرور بارزاني عبر تويتر، اليوم الأربعاء، "تمكّنا في أقل من تسعة أشهر السابقة، من عرض منتجات كوردستان في أسواق أربع دول خليجية".

وأعرب رئيس حكومة الإقليم، عن استعداده وإصراره على "تطوير طرق تجارية جديدة وتصدير المزيد من المنتجات إلى الخارج ضمن مجالات أخرى، مثل البنوك والطاقة والتكنولوجية المالية".

وقال مسرور بارزاني في ختام تغريدته "حلفاؤنا يساعدوننا".

 

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