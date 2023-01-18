وفدٌ من وزارة البيشمركة يزور بغداد

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يزور وفدٌ من وزارة البيشمركة اليوم الأربعاء، العاصمة العراقية بغداد، لعقد لقاءاتٍ مع قيادة العمليات المشتركة.

وقال عضو قيادة العمليات المشتركة، عادل زنكنة، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "من المقرّر أن يعقد الوفد الذي يزور بغداد اليوم الأربعاء، عدة اجتماعات مهمة مع قيادة العمليات المشتركة".

وكان وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد، أكّد في وقتٍ سابق، أن الجيش العراقي ووزارة البيشمركة يعملان معاً لتحسين الوضع في البلاد.

ولفت محمد إلى وجود علاقاتٍ جيدة مع وزارة البيشمركة، مشيداً في الوقت ذاته بحضور رئيس أركان البيشمركة، عيسى عوزير، عدة اجتماعات مهمة لوزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي.