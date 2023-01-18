مسرور بارزاني: الحكومة الاتحادية تعهدت بتجميد القرارات القضائية المتعلقة بالنفط والغاز في الاقليم

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إن الخلاف الذي طال أمده بشأن تقاسم عائدات النفط بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان قد يُحسم في غضون أشهر بالاتفاق على قانون للنفط والغاز.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مقابلة صحفية مع وكالة رويترز على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس "إن الحكومة الاتحادية تعهدت بأن تجمد في الوقت الحالي الإجراءات القضائية التي اتخذتها للسيطرة على عائدات النفط والغاز في إقليم كوردستان".

وأضاف مسرور بارزاني "ما اتفقنا عليه هو أن كل تلك الضغوط على حكومة إقليم كوردستان ستتوقف وتوقفت في الوقت الحالي وسننتظر حتى يكون لدينا قانون النفط والغاز".

وإلى حين التوصل لهذا الاتفاق، سيتعاون الجانبان في إدارة حقول النفط ومبيعات النفط وتقاسم الإيرادات الذي قال إنه سيصبح رسميا في نهاية المطاف في الميزانية.

وأشار رئيس الحكومة الى إنه "كان لدينا إطار زمني مدته ستة أشهر، لا أعرف مدى واقعية هذا… لكنني آمل أن نتمكن من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".

وأوضح مسرور بارزاني "حرصنا دائما على أن يعرف جميع شركات النفط الدولية وتجار النفط أن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بشدة بدفع ما عليها للشركات".

وتابع بارزاني قائلاً "بعد التوصل إلى اتفاق مع بغداد، فإن حكومة إقليم كوردستان ستعجل المدفوعات وتتأكد من أن بمقدورنا سد الفجوة… التي تساهلوا فيها حتى الآن".

ويُذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي2023 في دافوس، حيث سيعقد خلال أعمال المنتدى، سلسلة اجتماعات مع القادة السياسيين ورجال الأعمال، يتناول فيها جملة ملفات يتصدرها التنويع الاقتصادي، والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى مناقشة إيجاد أسواق جديدة لمنتجات كوردستان الزراعية، والفرص المتاحة للتجارة الإقليمية عبر إقليم كوردستان.

كما تسلط المناقشات التي يجريها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الضوء على الاستثمار في المعادن والنفط والغاز والطاقة المتجددة، إلى جانب بحث المستجدات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، والتغيّر المناخي ومكافحة الجفاف، فضلاً عن النتائج التي تمخضت عن منتدى دافوس في دورة العام الماضي.