أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 160750 دينار عراقي

100 يورو = 174.500 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 197.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 85000 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3800 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2033 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 490.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 430.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 370.000 دينار عراقي