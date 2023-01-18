سیاسة

ترامب يبدأ حملته للانتخابات الرئاسية في 2024

author_image سوار أحمد
الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب
العالم دونالد ترامب جو بايدن الانتخابات الرئاسية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن ترامب سيظهر أمام الجمهور في 28 كانون الثاني/ يناير، وذلك في ساوث كارولينا إحدى ولايات التصويت المبكر لأول مرة منذ إعلان نيته الترشح في تشرين الثاني/ نوفمبر، في إطار مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري عام 2024.

وسيكشف ترامب عن فريق قيادة حملته في هذه الولاية التي تتمتع بأهمية كبيرة كأولى الولايات التي تشهد التصويت المبكر في الولايات المتحدة. 

وأفاد إعلان للحملة بأنه من المقرر أن ينضم 2 من رموز الحزب الجمهوري في ساوث كارولينا إلى ترامب في مقر الولاية الذي من المنتظر أن يكشف فيه عن فريق قيادة حملته هناك، وهما السناتور ليندسي غراهام أحد أكثر مؤيدي ترامب ولاء، والحاكم هنري ماكماستر.

وتتمتع ساوث كارولينا بنفوذ كبير باعتبارها واحدة من أولى الولايات التي تشهد المنافسات على الترشح للرئاسة في سنوات الانتخابات.

وكان الرئيس الأمريكي السابق أعلن في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، من منتجع مارا لاغو في فلوريدا، أنه سيخوض السباق للبيت الأبيض للمرة الثالثة في حياته في عام 2024. 

وقدم ترامب في وقت سابق أوراق اعتماد ترشحه إلى هيئة الانتخابات الفدرالية الأمريكية في خطوة يتوقع أن تمهد لمعركة قاسية داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للرئاسة.

وتعهد ترامب سابقا بمنع إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن في عام 2024، وقال لمؤيديه: "سأضمن عدم حصول بايدن على أربعة أعوام أخرى"، مضيفا: "بلادنا لا يمكنها تحمل ذلك".

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