وكالة الاستخبارات: الإطاحة بخمسة أشخاص خطرين في بابل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الأربعاء، الإطاحة بخمسة إرهابيين خطرين في بابل.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز الوكالة وبعمليات استباقية منفصلة، أسفر عنها القاء القبض على خمسة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة بابل".

وأضافت، أن "الإرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (4/أرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية، والذين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية".

وتابعت "كما اعتراف احد الإرهابيين والمكنى (ابو كرار ) بالاشتراك بعدة عمليات إرهابية منها الهجوم بعبوة ناسفة على دورية تابعة لمركز شرطة التحرير شمال بابل، ما أدى الهجوم إلى إصابة عدد من المنتسبين واستشهاد احدهم".

وأشارت إلى، أنه "تم تدوين اقوال الأرهابيين، ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".