منتدى دافوس| مسرور بارزاني يبحث مع ملك وملكة بلجيكا الأوضاع في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، بملك بلجيكا الملك فيليب والملكة ماتيلدا، وعدد من كبار المسؤولين البلجيكيين والأوروبيين.

وتحدّث مسرور بارزاني في الاجتماع الخاص الذي نظمه رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو تحت عنوان (تعزيز الصناعة الأوروبية)، عن آخر المستجدات والتطورات في العراق وإقليم كوردستان.

كما تحدّث رئيس حكومة كوردستان عن الإصلاحات القائمة في التشكيلة الوزارية التاسعة، لا سيما في مجالات تنمية الاستثمار والاهتمام بالقطاع الزراعي وتصدير منتجات الإقليم المحلية إلى الأسواق الأوروبية.