بـ "3 لاءات".. الاتحاد الأوروبي يضع شرطا حازما للتطبيع مع الاسد

أربيل (كوردستان24)- شدد الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم الشعب السوري، والتأكيد على اللاءات الثلاث، "لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار، لا لرفع العقوبات، طالما لم يشارك بشار الأسد بشكل فعّال في الحل السياسي".

وجاء ذلك يوم الثلاثاء، خلال جلسة عقدها الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بدعوة من المبعوثة الأوروبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيلين لوكال ، بحضور ممثلي كل الدول الأعضاء، لمناقشة الأوضاع في سوريا.

كما شارك في الاجتماع كل من نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، الذي اعتبر الاجتماع، مناسبة لمزيد من التبادل المفيد بشأن سوريا، وأكد أن الموقف الأوروبي في هذا الصدد لا يزال موحدًا.

وقالت نجاة رشدي، "ممتنة لدعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومسؤولي الاتحاد، لإطلاعهم على عمل مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا، وجميع جوانب تنفيذ القرار (2254)، نقدّر دعمهم القوي".

ويأتي الموقف الأوروبي في حين تتصاعد مساعي التقارب التركي مع الاسد بدفع روسي، وعدم ترحيب أمريكي، إلى جانب زيارتي وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أنقرة ودمشق خلال يومين، ولقائه بشار الأسد، في 14 من كانون الثاني الحالي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 17 من الشهر نفسه.