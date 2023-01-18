دهوك تصدر حزمة قرارات بخصوص السجائر الإلكترونية والنرجيلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت لجنة الحقوق العامة في مكتب النائب العام بمحافظة دهوك- إقليم كوردستان، حظر بيع السجائر الإلكترونية واستخدامها.

وأكدت اللجنة في تعميمٍ أصدرته، الأربعاء، على عدم السماح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من دخول الأماكن التي تستخدم فيها السجائر الإلكترونية والنرجيلة.

ولفت التعميم الذي وصل كوردستان 24 نسحة منه، إلى حظر بيع السجائر الإلكترونية واستخدامها لمن هم دون 18 عاماً،واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما أشارت لجنة الحقوق العامة في تعميمها، إلى اتخاذ قرارٍ بضرورة فصل أماكن تدخين النرجيلة عن أماكن الطعام ضمن حدود محافظة دهوك.

وقال مدير قسم الوقاية في مديرية صحة دهوك، فرهاد إسماعيل، "قرار الحظر، جاء بعد نقاشاتٍ طويلة حول الآثار السلبية للسجائر الإلكترونية مع الجهات المعنية والمختصة".

وأضاف "لقد انتشرت السجائر الإلكترونية بسرعة كبيرة في المجتمع وتشكّل خطراً على صحة شبابنا".

وأكّد مدير دائرة الوقاية على أنهم "لن يسمحوا بعد الآن باستيراد السجائر الإلكترونية عبر المعابر الحدودية".

ولفت إلى أنهم "أصدروا تعليمات للسلطات المعنية بإغلاق جميع الشركات في السوق التي تبيع السجائر الإلكترونية".