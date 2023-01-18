سیاسة

منتدى دافوس| مسرور بارزاني يلتقي وزير الصناعة والتجارة البحريني

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رئيس إقليم كوردستان مسرور بارزاني ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو
رئيس إقليم كوردستان مسرور بارزاني ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو
کوردستان مسرور بارزاني منتدى دافوس

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، بوزير الصناعة والتجارة البحريني، عبد الله بن عادل فخرو.

وبحث مسرور بارزاني خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ومملكة البحرين، لا سيّما في المجالات الاستثمارية والصناعية والزراعية والتبادل التجاري.

من جانبه، نقل الوزير البحريني إلى رئيس حكومة الإقليم، تحيات ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

وجدّد فخرو رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع كوردستان، مؤكّداً في الوقت ذاته على أنه سيزور الإقليم على رأس وفد تجاري كبير.

وفي ختام اللقاء، الذي أُجري، الأربعاء، أعرب رئيس حكومة كوردستان عن استعداد الإقليم  للارتقاء بالعلاقات مع مملكة البحرين في شتى المجالات.

 

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