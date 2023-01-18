اقتصاد

الزراعة تعلن انخفاض أسعار لحوم الدواجن وبيض المائدة

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء،18  كانون الثاني 2023  انخفاض أسعار لحوم الدواجن وبيض المائدة، فيما أعلنت صدور توجيه بدعم منتجي الثروة الحيوانية.

وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ارتفاع أسعار لحوم الدواجن وبيض المائدة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف واللقاحات والأدوية البيطرية المستوردة من الخارج".

وأضاف الجبوري، أن "الوزارة وجهت بدعم منتجي الثروة الحيوانية لاسيما أصحاب الدواجن من خلال توزيع الذرة الصفراء في الأعلاف التي تشكل جزءاً كبيراً من العليقة المقدمة للدواجن"، لافتاً إلى أنه "يتطلب من المنتجين خفض أسعار المبيعات لبيض المائدة ولحوم الدواجن بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الأعلاف المقدمة".

وأشار إلى أن "أسعار لحوم الدواجن وبيض المادة بدأ ينخفض تدريجياً مع السماح بحركة نقل البيض بين المحافظات على اعتبار أن بعض المحافظات منتجة بكمية كبيرة للبيض وأخرى مستهلكة، إذ إن حركة نقل البيض بين المحافظات سيكون عاملاً إيجابياً في خفض الأسعار".

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