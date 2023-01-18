منتدى دافوس| رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي نظيره الأردني

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة.

وتباحث الجانبان سبل توطيد أواصر الصداقة والعلاقات التاريخية التي تجمع بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشميّة.

من جانبه، نقل رئيس الوزراء الأردني إلى رئيس حكومة الإقليم تحيات ملك المملكة الأردنية الهاشميّة الملك عبد الله الثاني.

كما أشار إلى أن لإقليم كوردستان والرئيس مسعود بارزاني مقاماً ومكانة خاصة لدى الملك عبد الله والمملكة الأردنية الهاشميّة.

وشكر رئيس الحكومة المملكة الأردنية على دعمها لإقليم كوردستان ومساندته، وبالأخص خلال هجوم إرهابيي داعش على إقليم كوردستان.

كذلك أعرب عن احترامه وتقديره لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل استقرار العراق وإقليم كوردستان.

وتضمن المحور الرئيسي للقاء، مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في الزراعة والتجارة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لكوردستان للاستفادة من التجربة الأردنية الناجحة في المجال الصحي.