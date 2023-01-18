تغريم شركة طيران أمريكية بسبب التحليق في أجواء العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - قالت وزارة النقل الأمريكية، الثلاثاء،17- كانون الثاني 2023 إنها فرضت غرامة قدرها 1.05 مليون دولار على شركة فرجين أتلانتيك؛ بسبب تحليق طائراتها في المجال الجوي للعراق.

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادي تعليمات تحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في المجال الجوي العراقي دون موافقة مسبقة.

وتوصل تحقيق إلى أن "عددا كبيرا" من طائرات فرجين أتلانتيك حلقت بين سبتمبر/ أيلول 2020 وسبتمبر/ أيلول 2021 في أجواء العراق، وأن شركة خطوط الطيران تلقت تعليمات بوقف مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

وتملك وزارة النقل في الولايات المتحدة الأمريكية سلطة قضائية على هذا الأمر؛ لأن الرحلات كانت تحمل رمز شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية.

المصدر: إرم نيوز