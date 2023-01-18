هيئة الاستثمار: 2023 سيشهد إنشاء سكك حديد ببغداد

أربيل (كوردستان 24 ) - اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، 18 كانون الثاني 2023 أن العام الحالي 2023، أن هناك المشاريع جديدة بالشراكة مع الشركات العالمية الرصينة، فيما أشارت إلى التوجه لإنشاء سكك حديد في العاصمة.

وقال رئيس الهيئة سالار محمد أمين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار معنية بكل القطاعات السكنية والصناعية والطرق"، لافتاً إلى أنه "تم التركيز على قطاع النقل وتطويره داخل بغداد، وإنشاء السكك الحديد في العاصمة".

وأضاف أمين، أن "هناك اهتماماً بالسكك الحديد داخل بغداد إضافة إلى ربط العاصمة بالمحافظات بالتعاون مع وزارة النقل لإكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لعرضها كفرص استثمارية أمام الشركات العالمية".