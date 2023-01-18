اقتصاد

هيئة الاستثمار: 2023 سيشهد إنشاء سكك حديد ببغداد

author_image Kurdistan24 اربیل
.
.
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، 18 كانون الثاني 2023 أن العام الحالي 2023، أن هناك  المشاريع جديدة بالشراكة مع الشركات العالمية الرصينة، فيما أشارت إلى التوجه لإنشاء سكك حديد في العاصمة.

 

وقال رئيس الهيئة سالار محمد أمين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار معنية بكل القطاعات السكنية والصناعية والطرق"، لافتاً إلى أنه "تم التركيز على قطاع النقل وتطويره داخل بغداد، وإنشاء السكك الحديد في العاصمة".

وأضاف أمين، أن "هناك اهتماماً بالسكك الحديد داخل بغداد إضافة إلى ربط العاصمة بالمحافظات بالتعاون مع وزارة النقل لإكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لعرضها كفرص استثمارية أمام الشركات العالمية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف