الهجرة: حملة للحد من الهجرة غير الشرعية وتشكيل لجنة تُسهل عودة العراقيين

أربيل (كوردستان24) - أعلنت وزارة الهجرة، اليوم الأربعاء، 18 كانون الثاني 2023 اطلاق حملة كبرى للحد من الهجرة غير الشرعية وتعريف الناس بمساؤها وانعكاساتها السلبية على المجتمع.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الهجرة المهجرين ايفان فائق جابرو، استقبلت اليوم في مبنى الوزارة بالعاصمة بغداد سفير المملكة الهولندية لدى العراق هانس ساندي والوفد المرافق له، وبحثا في إمكانية تحقيق التعاون المشترك بين البلدين وبما يخص العراقيين في المملكة فضلاً عن مناقشة خطة الطوارئ الخاصة بالوزارة" .

وأكدت جابرو خلال اللقاء، أنه "تمَّ تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة أوضاع العراقيين في الخارج وتسهيل عودتهم وتأهيل اندماجهم"، لافتةً إلى، أن "الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين ترفض إجراءات العودة القسرية التي تتخد بحق العراقيين ممن رفضت طلبات لجوئهم" .