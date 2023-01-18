النائب الجديد لرئيس برلمان أوروبا: خطر داعش على كوردستان والعراق يمثل أهمية لنا

أربيل (كوردستان 24)- أكد النائب الجديد لرئيس برلمان أوروبا مارك أنجيل، اليوم الأربعاء، أن الخطر الذي يمثله تنظيم داعش على إقليم كوردستان والعراق يمثل أهمية لنا.

وعقد البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية، وتم في الجلسة استبدال نائب رئيس البرلمان السابق إيفا كالي وذلك على خلفية قضايا فساد، بالنائب الجديد مارك أنجيل.

وقال مارك أنجيل في أول تصريح صحفي له لكوردستان 24، إنه "مثل اهتمامنا بالمسألة الأوكرانية، فإن الخطر الذي يمثله تنظيم داعش على إقليم كوردستان والعراق يمثل أهمية كذلك بالنسبة إلينا".

وتابع أنجيل "لدينا حدود مع دول كثيرة، ونولي اهتماماً كبيراً بدول المشرق والمغرب أيضاً".