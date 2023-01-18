إسرائيل.. المحكمة العليا تجرّد درعي من منصبيه وتكشف الأسباب

أربيل (كوردستان 24)- قضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء بأنه يتعين على رئيس حزب شاس الديني المتشدّد أرييه درعي الاستقالة من مناصبه الوزارية كونه مدانا بالتهرّب الضريبي.

وقالت المحكمة العليا في نص القرار إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة "لا يمكنه الاستمرار به".

وجاء في القرار "قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه".

ومن المرجح أن يؤدي الحكم الصادر بحق أرييه مخلوف درعي زعيم حزب شاس لهزة في حكومة نتنياهو الائتلافية ويزيد حدة التوترات المتفاقمة بالفعل بين حكومته والمحكمة العليا في إسرائيل بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل.