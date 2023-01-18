الديمقراطي الكوردستاني: تعزيز العلاقة مع بغداد سيخدم العراقيين كافة ويجب الالتزام بالاتفاقات

أربيل (كوردستان 24)- قال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الأربعاء إن تعزيز العلاقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية سيصب في صالح العراقيين كافة، داعياً إلى الالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاق السياسي لتحالف "إدارة الدولة".

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب السياسي بعد اجتماع اعتيادي عقده برئاسة الرئيس مسعود بارزاني لبحث آخر المستجدات في الإقليم والمنطقة.

وتطرق البيان إلى جملة ملفات، ومنها العلاقة بين أربيل وبغداد، وجاء فيه "نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع خلق علاقة سليمة وطبيعية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بموجب مواد الدستور وفقراته، بهدف حل جميع القضايا والمشاكل الراهنة أو المستقبلية من الجوانب القانونية والسياسية والمستحقات المالية".

وأضاف المكتب السياسي أنه يرى أن تعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد "سيخدم الشعوب العراقية عموماً"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن جميع الملفات "ذكرت وثُبتت بوضوح" في الاتفاق السياسي الذي وقّعه تحالف إدارة الدولة والمنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية.

وأضاف "نرى أن من الضروري الالتزام بهذه الاتفاقيات وتنفيذها".

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، أشار الحزب الديمقراطي إلى أن الخلافات تُحل بناء على مبادئ الاتفاق السياسي ومواده.

وتناول المكتب السياسي في اجتماعه، ملف الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، ودعا حكومة الإقليم إلى تأمين المستلزمات الإدارية والميزانية اللازمة للانتخابات.

كما دعا المكتب السياسي رئيس إقليم كوردستان إلى تحديد موعد الانتخابات بناء على الإجراءات القانونية، كذلك حث جميع القوى السياسية الكوردستانية إلى دعم الانتخابات.

وكان الرئيس مسعود بارزاني قال مؤخراً إن الانتخابات البرلمانية الكوردستانية يجب أن تجرى خلال هذا العام.

وسبق أن أبدت حكومة إقليم كوردستان استعدادها لتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية التي يسعى الإقليم إلى إجرائها العام الحالي.