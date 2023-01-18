سیاسة

مسرور بارزاني يبحث مع القرقاوي وبن طوق تعزيز التعاون بين كوردستان والإمارات

تناول الجانبان إمكانية استفادة إقليم كوردستان من التجربة الإماراتية الناجحة
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کوردستان كوردستان العلاقات الكوردستانية الإماراتية

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، اليوم الأربعاء 18 كانون الثاني (يناير) 2023، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد القرقاوي، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق.

وشهد اللقاء، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات وتوطيد آفاق التعاون بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري والزراعة والسياحة والحوكمة الإلكترونية.

وفي جانب آخر من اللقاء، تناول الجانبان إمكانية استفادة إقليم كوردستان من التجربة الإماراتية الناجحة، ولا سيّما دبي، فيما يتعلق بالازدهار الاقتصادي وتنمية القدرات البشرية والإدارية لحكومة إقليم كوردستان.

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